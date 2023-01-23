Резников сообщил, когда пройдет следующая встреча в формате Рамштайн 23 января, 10:05 Следующая встреча в формате Рамштайн будет уже девятой (Фото:REUTERS/Wolfgang Rattay)

Следующая встреча Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн пройдет в Германии в феврале.

Об этом в понедельник, 23 января, сообщил министр обороны Алексей Резников.

«Девятый Рамштайн состоится в феврале. Следите за обновлениями!», — написал он у себя в Twitter.

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Министр также отметил, что «благодаря тяжелой работе наших солдат» с каждой встречей доверие к Украине со стороны партнеров растет.

«Больше доверия — больше оружия. Чтобы защитить нашу землю, море… и небо!», — добавил Резников.

Предыдущая встреча в формате Рамштайн прошла 20 января.

По ее итогам было решено, что Украина получит от своих союзников:

Кроме того, США предоставят ВСУ:

59 боевых машин пехоты Bradley;

90 бронетранспортеров Stryker;

53 противоминностойких транспортных средства ( MRAP);

350 многоцелевых колесных транспортных средств высокой мобильности Хамви ( HMMWV).

В то же время Германия отказалась удовлетворить запрос на поставки ВСУ танков Leopard 2 до достижения консенсуса среди всех партнеров.

Ранее издание Süddeutsche Zeitung рассказало со ссылкой на свои источники, что канцлер Олаф Шольц во время своей встречи с главой Белого дома Джоном Байденом 18 января дал ему понять, что одобрит передачу Украине Leopard, если США поставят ей свои Abrams.



В свою очередь министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что это условие не является обязательным.

Инфографика: NV

На фоне неуверенной позиции Германии президент Польши Анджей Дуда во время своего визита во Львов 11 января объявил, что ВСУ получат роту танков Leopard в рамках помощи от международной коалиции.

Его финский коллега Саули Ниинисте также подтвердил, что его страна может передать «небольшое количество» этой техники.

Несмотря на это Германия продолжает оттягивать решение по этому поводу, ссылаясь на то, что не хочет принимать его без США.

В то же время ключевая роль в этом вопросе отводится именно Берлину, поскольку это он должен одобрить реэкспорт немецких танков.

