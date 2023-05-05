«Передайте Шойгу». Резников вспомнил разговор с министром обороны Беларуси в первые дни полномасштабной войны 5 мая, 23:46 Алексей Резников на авиабазе Рамштайн в Германии, 21 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Heiko Becker)

Министр обороны Алексей Резников в ответ на предложение «капитуляции» от министра обороны Беларуси Виктора Хренина сказал, что готов принять капитуляцию страны-агрессора России.

В архивном интервью украинскому журналисту Дмитрию Комарову, опубликованном в рамка спецпроекта Рік. За кадром, Резников вспомнил, что Хренин запросил разговор с ним на следующий день после начала полномасштабного вторжения России. Во время разговора министр режима Лукашенко «очень вяло» сообщил, что «передает сигнал» от главы минобороны страны-агрессора Сергея Шойгу о том, что Россия «готова принять капитуляцию» Украины.



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«Я, конечно, не имея ни времени, ни возможности посоветоваться и так далее… тут же сказал, что готов принять акт капитуляции России — передайте это министру Шойгу. До свидания», — рассказал глава Минобороны.



Ранее в интервью The Washington Post Резников рассказывал, что говорил с Хрениным 22 февраля, и тот врал ему, что российские войска не будут вторгаться в Украину с территории Беларуси.