Оккупанты угрожают эскалацией, чтобы сесть за стол переговоров на своих условиях — Резников 17 января, 17:56 Алексей Резников (Фото:TT_TTINFO/Twitter)

Глава Минобороны Украины Алексей Резников убежден, что страна-агрессор РФ угрожает очередной эскалацией, чтобы сесть за стол переговоров с Украиной на своих условиях.

В интервью NHK Резников отметил, что россияне уже знают, что их так называемая «специальная военная операция» провалилась, и теперь у них есть только одна цель — сохранить собственный режим.

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Министр подчеркнул, что стратегическая цель россиян — сесть за стол переговоров с Украиной на своих условиях, и это является причиной угроз об эскалации.

По его словам, россияне хотят «сохранить лицо» и представить себя победителями.

Резников также отметил, что Украина не отступит от своей позиции, что она начнет переговоры с Москвой только после того, как российские войска будут выведены с украинских территорий.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что РФ собирает силы для очередной эскалации, но поражение агрессора должно быть безальтернативным.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что высказывания представителей страны-агрессора РФ о якобы «готовности к переговорам» с Украиной являются чепухой.