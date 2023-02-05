Изменения в Минобороны. Резников может уйти с должности министра, на его место рассматривают Буданова — нардеп 5 февраля, 12:12 Алексей Резников (Фото:Murad Sezer/Reuters)

Министр обороны Украины Алексей Резников может уйти с должности, а его место может занять руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов, заявил нардеп от Голоса Ярослав Железняк в Telegram.

Как пишет Украинская правда со ссылкой на источники, в Офисе президента раздумывают, куда перевести министра обороны, ведь считают, что он должен остаться в команде.



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По данным журналистов, Резников может возглавить Минюст. А действующего главу ведомства Дениса Малюску могут назначить послом в одной из европейских стран.

На вопрос УП о вероятности своего увольнения Резников сказал, что не имел разговоров о необходимости покинуть должность.

А собеседник издания среди силовиков сказал, что Кирилл Буданов не хочет в Минобороны, «поскольку понимает, что это огромная бюрократическая машина».

В конце января Минобороны попало в скандал из-за закупки продовольствия для военных по завышенным ценам. СМИ обнародовали соглашение, согласно которому министерство законтрактовало, в частности, яйца по 17 грн за штуку и картофель по 22 грн за килограмм. Общая сумма сделки превысила 13 млрд гривен.

В Минобороны Украины заявляли, что эти данные «распространяются с признаками умышленных манипуляций и вводят в заблуждение».

Министр Алексей Резников назвал скандал попыткой подорвать доверие к руководству ведомства. Впоследствии стало известно, что Резников признал ошибки в контрактах.

На фоне скандала с закупками замминистра обороны Вячеслав Шаповалов подал в отставку. 2 февраля суд арестовал его на два месяца: по данным следствия, Шаповалов лоббировал заключение договоров о поставках продуктов и закупку низкокачественных бронежилетов, касок, одежды и других вещей для военных более чем на 1 млрд гривен.

Также Министерство обороны уволило директора департамента закупок Богдана Хмельницкого.

Кроме того, 1 февраля написал заявление об увольнении временный глава департамента военно-технической политики Минобороны Александр Лиев. Вокруг него развернулось публичное обсуждение из-за скандальных заявлений нескольколетней давности касательно Крыма.