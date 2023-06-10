«Приглашаем дайверов на крейсер Москва». Какой будет архитектура безопасности Украины после победы — интервью NV с Резниковым 10 июня, 15:15 Резников на мероприятии Диалог Шангри-Ла в Сингапуре, 2 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Caroline Chia)

В НАТО уже морально готовы, что Украина присоединится к Альянсу после войны, об этом во время мероприятия Большой день с NV. Диалоги о восстановлении Украины сказал министр обороны Алексей Резников.

Он рассказал, перейдут ли ВСУ окончательно на натовский калибр, производство какого оружия должно стать приоритетом украинского ВПК и в чем недостатки «мирных планов», которые разные страны предлагают в последнее время.

Видео дня

— Мы специально не хотели объявлять время прибытия министра, потому что если русня знает место и время, то мы с вами могли просидеть в бомбоубежище несколько часов. Я благодарен господину Алексею, который только что прилетел из Сингапура, у него джетлаг. Сейчас такая сумасшедшая логистика, понимаете, авиасообщения нет. Спасибо, что нашли силы и зашли!

У меня есть к вам несколько вопросов, которые в основном касаются архитектуры безопасности. Но давайте начнем с вашей встречи в Сингапуре с китайским коллегой Ли Шанфу. Как вам показалось, есть ли у китайцев понимание, в каком положении оказалась Россия в Украине, имеют ли они влияние на своего младшего брата и могут ли играть какую-то конструктивную для нас роль в мирном процессе? Или они просто будут выдавать приятные для россиян предложения за нейтральные?