Кабмин просит СНБО ввести санкции против нардепа-коллаборанта Ковалева 23 августа, 12:36 Ковалев находится в розыске по подозрению в госизмене (Фото:Алексей Ковалев/Facebook)

Кабмин просит Совет нацбезопасности и обороны ввести санкции против нардепа-коллаборанта от Слуги народа Алексея Ковалева.

Об этом говорится в соответствующем распоряжении правительства.

В документе отмечается, что будучи нардепом Ковалев информационно способствует совершению действий и принятию решений, причиняющих существенный вред нацбезопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины.

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Кабмин просит заблокировать все активы Ковалева.

Нардеп-предатель был избран от Слуги народа в 186-м округе в Херсонской области. После частичного захвата региона войсками РФ он решил работать на захватчиков, заявив, что якобы «Россия здесь всерьез и навсегда».

За это россияне назначили Ковалева на фейковую должность «заместителя председателя» оккупационной администрации Херсонской области.

В июне появилась информация о ликвидации Ковалева на оккупированной территории. Неизвестные подорвали его автомобиль, однако позже выяснилось, что сам коллаборант сумел выжить.

На данное время Ковалев находится в розыске по подозрению в государственной измене. Суд арестовал все имущество нардепа, включая 4 канал.



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