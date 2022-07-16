Включая 4 канал. Суд арестовал имущество нардепа-коллаборанта Ковалева

16 июля, 17:51
Алексей Ковалев (Фото:Алексей Ковалев/Facebook)

Алексей Ковалев (Фото:Алексей Ковалев/Facebook)

Суд арестовал имущество народного депутата-коллаборанта Алексея Ковалева для его последующей конфискации в пользу Украины. Его подозревают в госизмене и пособничестве оккупантам.

Об этом сообщает Госбюро расследований.

Так, арестовали части Ковалева в уставных капиталах трех юридических лиц, а также его банковские счета. Общая стоимость корпоративных прав составляет более 4,7 млн гривен.

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Одним из юридических лиц является ООО ТРК Интеррадио — украинский информационно-развлекательный телеканал 4 канал, который коллаборант приобрел в 2021 году. Суд наложил арест на 100% его уставного капитала.

15 июля Ковалеву заочно избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесению залога. Его объявили в розыск.

Нардеп-предатель был избран от Слуги народа в 186-м округе Херсонской области. После частичного захвата региона войсками РФ он решил работать на захватчиков, заявив, что якобы «Россия здесь всерьез и навсегда». За это россияне назначили Ковалева на фейковую должность «замглавы» оккупационной администрации Херсонской области.

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В свою очередь Офис генпрокурора сообщил Ковалеву о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена в условиях военного положения), ч. 1 ст. 111−2 УК Украины (пособничество государству-агрессору). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет или пожизненное заключение.

В июне появилась информация о ликвидации Ковалева на оккупированной территории. Неизвестные подорвали его автомобиль, однако позже выяснилось, что сам коллаборант выжил.

Что коллаборант Ковалев сделает с рейтингом Слуги народа? – Александр Солонтай
https://www.youtube.com/watch?v=YorKeuifWNY
Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Арест Имущество Коллаборант Государственное бюро расследований (ГБР)

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