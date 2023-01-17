В Раду поступило свидетельство о смерти коллаборанта Ковалева, его официально лишат мандата 17 января, 16:25 Алексей Ковалев сотрудничал с оккупантами (Фото:Алексей Ковалев/Facebook)

Верховная Рада получила копию свидетельства о смерти народного депутата-коллаборанта Алексея Ковалева. Об этом написал нардеп от Голоса Ярослав Железняк в Telegram во вторник, 17 января, со ссылкой на главу Рады Руслана Стефанчука.

По словам Железняка, на основании свидетельства Ковалева скоро тоже юридически лишат мандата. После этого в Раде останется рекордный минимум — 410 нардепов.



Стефанчук в интервью агентству Интерфакс-Украина сообщил, что парламент передал полученные материалы «в соответствующие органы».

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Ковалев — единственный депутат Верховной Рады от пропрезидентской фракции, который пошел на сотрудничество с врагом. Он входил в состав созданного россиянами фейкового оккупационного «правительства» Херсонской области.



28 августа 2022 об убийстве Ковалева одним из первых сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, отметив, что информация требует уточнения.

Позже это подтвердил журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на источники. Он уточнил, что Ковалев погиб в захваченном городе Голая Пристань и был зарезан в собственном доме, а его жена якобы находится в реанимации.

В следственном комитете страны-террориста РФ утверждали, что Ковалева застрелили у него дома, вместе с ним якобы погибла его сожительница.

29 августа Сергей Хлань говорил, что тело Ковалева находится в «доме престарелых» (вероятно, на территории Голопристанского гериатрического пансионата).

