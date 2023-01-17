«Не сочувствую». Стефанчук прекратил полномочия нардепа-коллаборанта Ковалева «в связи со смертью» 17 января, 18:40 Алексей Ковалев (Фото:Алексей Ковалев/Facebook)

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук посмертно лишил мандата нардепа-коллаборанта Алексея Ковалева.

Во вторник, 17 января, Стефанчук опубликовал у себя в Facebook распоряжение о прекращении полномочий Ковалева с 28 августа 2022 года «в связи со смертью».



«Судьба коллаборантов и предателей. Распоряжение о досрочном прекращении полномочий нардепа Ковалева. В связи со смертью. Не сочувствую», — прокомментировал он.

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Инфографика: Ruslan Stefanchuk / Facebook

До этого в парламент поступила копия свидетельства о смерти Ковалева.



Нардеп от Голоса Ярослав Железняк говорил, что после лишения мандата Ковалева в Раде останется рекордный минимум депутатов — 410.



28 августа 2022 об убийстве Ковалева одним из первых сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, отметив, что информация требует уточнения.



Позже это подтвердил журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на источники. Он уточнил, что Ковалев погиб в захваченном городе Голая Пристань и был зарезан в собственном доме, а его жена якобы находится в реанимации.



В следственном комитете страны-террориста РФ утверждали, что Ковалева застрелили у него дома, вместе с ним якобы погибла его сожительница.



29 августа Сергей Хлань говорил, что тело Ковалева находится в «доме престарелых» (вероятно, на территории Голопристанского гериатрического пансионата).

