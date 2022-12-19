Путин боится Кадырова. Ичкерия может стать свободной — Данилов

19 декабря, 13:31
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Алексей Данилов считает, что Рамзан Кадыров способен создать Владимиру Путину «хлопоты» (Фото:Коллаж НВ)

Алексей Данилов считает, что Рамзан Кадыров способен создать Владимиру Путину «хлопоты» (Фото:Коллаж НВ)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов считает, что российский диктатор Владимир Путин боится собственного ставленника во временно оккупированной РФ Ичкерии Рамзана Кадырова.

Об том он заявил в интервью Украинской правде.

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«В действительности Путин боится Кадырова. Потому что это человек, который может создать ему очень огромные хлопоты», — заявил Данилов, напомнив, что именно глава Кремля может стоять за убийством Ахмата Кадырова, а в Чечне такое не забывают.

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По словам секретаря СНБО, лояльность Кадырова обеспечена лишь финансами и различными преференциями, которые позволяют тому чувствовать свою полную безнаказанность.

«Если бы Путин не дал полную свободу действий, не позволял бы Кадырову и всем его сообщникам безнаказанно делать все, что им вздумается в любом городе РФ тогда Ичкерия бы давно восстала и была уже свободной», — добавил Данилов.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Владимир Путин Российская агрессия Чечня Рамзан Кадыров Алексей Данилов Война России против Украины Ичкерия

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