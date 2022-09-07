Данилов назвал регионы РФ, которые могут первыми выступить против Путина 7 сентября, 14:26 Алексей Данилов уверен, что поддержка Владимира Путина в РФ падает (Фото:Sergey Bobylev/REUTERS)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что в России есть регионы, жители которых способны выступить против кремлевского режима.

Об этом он сказал в интервью изданию LB.ua.

«Российская „элита“ — это вообще, скажем так, воображаемая субстанция… Мы говорим о тех соцопросах, в которых принимают участие не только те люди, которых вы почему-то называете элитой. Исследования проводят на всей территории РФ. Есть территории, которые не поддерживают режим Путина, и уже процент таких гораздо больше, чем, условно говоря, еще два месяца назад», — заявил Данилов.

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По его словам, в первую очередь речь может идти о республиках Татарстан и Чечня.

«Это не какая-нибудь закрытая информация. На первом месте — Татарстан. Это одна из болезненных точек Российской Федерации. Ичкерия обязательно будет свободной и она на втором месте», — считает секретарь СНБО.

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