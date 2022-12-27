«Путин и Кирилл — сатана». Данилов предложил УПЦ МП «официально откреститься» от России 27 декабря, 22:17 Алексей Данилов (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал решение Конституционного суда в отношении УПЦ (МП) и заявил, что, по его мнению, церковь должна «официально откреститься» от страны-агрессора РФ.

Свое мнение он высказал в эфире телемарафона во вторник, 27 декабря.



«Наше общество, особенно после 24 февраля, будет требовать справедливости. И если вы прячете свою принадлежность к московскому патриархату, к связям с людьми, которые в церквях на территории России молятся за то, чтобы убивали наших солдат, более того — благословляют на убийство, то как вы можете тогда вообще смотреть в глаза?.. Если не имеете отношения [к РФ] — официально откреститесь, скажите, что Путин — сатана, сатана — [глава РПЦ] Кирилл, еще один, который у них там ходит. Называйте вещи своими именами», — считает Данилов.



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27 декабря КСУ признал правомерным переименование УПЦ (МП). Речь о законе Про свободу совести и религиозных организаций, согласно которому, религиозные объединения должны указывать принадлежность к религиозной организации за пределами Украины, в которую входят, и обязательно воспроизводить в своем названии полное уставное название такой религиозной организации.

27 мая 2022 года Собор УПЦ (МП) объявил о «полной самостоятельности и независимости» от российской церкви и выразил несогласие с позицией приспешника российского диктатора Владимира Путина патриарха Кирилла.

В то же время, по мнению предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания, принципиально устав УПЦ (МП) не изменился, потому что «независимость и самостоятельность в управлении» церкви была провозглашена еще в 1990 году, а «де-факто связь УПЦ с Москвой остается».



1 декабря СНБО поручил Госслужбе по этнополитике и свободе совести провести экспертизу устава об управлении УПЦ на наличие связи с московским патриархатом, а также внести на рассмотрение правительства законопроект о том, что в Украине не могут действовать религиозные организации, «аффилированные с центрами влияния в РФ».



СБУ проводит проверку в монастырях УПЦ (МП) по всей Украине в рамках работы «по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб.