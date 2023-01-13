Данилов не прокомментировал гражданство Коломойского и косвенно подтвердил лишение гражданства Рабиновича

13 января, 20:05
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Секретарь СНБО Алексей Данилов, не стал говорить, лишили ли гражданства Игоря Коломойского, но косвенно подтвердил лишение гражданства Вадима Рабиновича (Фото:NV, zagittya.com.ua)

Секретарь СНБО Алексей Данилов, не стал говорить, лишили ли гражданства Игоря Коломойского, но косвенно подтвердил лишение гражданства Вадима Рабиновича (Фото:NV, zagittya.com.ua)

Секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью NV не стал отвечать на вопрос, лишили ли украинского гражданства бизнесмена Игоря Коломойского и косвенно подтвердил лишение гражданства бывшего сопредседателя Оппозиционного блока — За життя Вадима Рабиновича.

В ответ на вопрос о гражданстве Коломойского Данилов заявил NV: «Я ведь не Коломойский, что же вы меня спрашиваете?».

На еще один вопрос о том, в каком статусе проживает Коломойский в Украине, секретарь СНБО ответил:

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«Спросите персонально самого Коломойского, он любит общаться с прессой, у него хорошее чувство юмора, говорят».

В то же время, Данилов косвенно подтвердил лишение гражданства бывшего сопредседателя ОПЗЖ Вадима Рабиновича.

«Кто там еще? Рабинович? Известное лицо, член ОПЖЗ, соратник Медведчука? Ну как его не лишить гражданства?» – сказал он.

21 июля народный депутат Сергей Власенко опубликовал в Facebook копию указа президента Владимира Зеленского о лишении десяти человек гражданства Украины. Согласно документу, в список вошли народный депутат от Слуги народа Игорь Васильковский, бизнесмен Геннадий Корбан, представитель запрещенной ОПЗЖ Вадим Рабинович и бизнесмен Игорь Коломойский. 3 ноября Рабиновича и Васильковского лишили мандатов нардепов.

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20 октября народный депутат от Голоса Ярослав Юрчишин подтвердил подлинность указа президента Владимира Зеленского о лишении гражданства Игоря Коломойского, Геннадия Корбана, Вадима Рабиновича и еще нескольких человек.

В интервью главному редактору и ведущей YouTube-канала Є питання Елене Трибушной Юрчишин рассказал, что представитель Офиса президента Алексей Днепров официально подтвердил ему в письме, что Зеленский «забрал гражданство у Рабиновича, Корбана, [нардепа от Слуги народа Игоря] Васильковского и других». Однако депутат уточнил, что фамилию Комойского в запросе он не указывал.

Сам Коломойский в комментарии Bihus.Info назвал "глупостью" новости о лишении его украинского гражданства.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Игорь Коломойский Интервью NV Гражданство Вадим Рабинович Лишение гражданства Алексей Данилов ОПЗЖ

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