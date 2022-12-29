Данилов заявил, что ВСУ могут оказаться в России для защиты Украины 29 декабря, 22:04 Алексей Данилов (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Украинская армия может оказаться в России для защиты своей территории от агрессора. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в интервью Kyiv Post, опубликованном в четверг, 29 декабря.

На вопрос, могут ли украинские военные оказаться на территории РФ для защиты Украины, Данилов ответил: «Да, обязательно. Если для защиты нашей страны нужно будет оказаться там, где мы сочтем нужным, мы там будем. И ни у кого спрашивать не будем. И все эти разговоры, что не надо кого-то там раздражать, это чушь».



Видео дня

Комментируя возможность повторного наступления страны-агрессора на Киев и Киевскую область, секретарь СНБО сказал, что Украина готовится к любому развитию событий и ни одно направление не остается без внимания.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ранее говорил, что страна-агрессор РФ может пойти в новое наступление в феврале. По его словам, наступление может произойти не на Донбассе, а в направлении Киева со стороны Беларуси. Также он не исключает атаки на южном направлении.

Президент Владимир Зеленский также подтвердил, что в 2023 году оккупанты готовят вторую волну наступления.