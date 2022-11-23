Данилов назвал условием послевоенных договоренностей с РФ ее полную денуклеаризацию 23 ноября, 13:50 Алексей Данилов считает, что этот вопрос следует обсуждать уже с новым руководством РФ (Фото:СНБО)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов настаивает на полной денуклеаризации России после завершения войны.

Об этом он заявил в среду, 23 ноября, у себя в Twitter.

По словам Данилова, такое требование следует выдвинуть в послевоенных переговорах новому руководству РФ, или ее правопреемника для обеспечения мировой безопасности.

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«Полная денуклеаризация России — гарантия для Украины и мира неповторения преступной агрессии и создание угроз ядерного апокалипсиса для мира. Безусловное ядерное разоружение — условие послевоенных договоренностей Украины и мира с новым руководством РФ или других государств, которые будут образованы на ее территории», — написал секретарь СНБО.

Накануне один из основных кремлевских пропагандистов и военный преступник Владимир Соловьев призвал использовать ядерное оружие против стран, признавших РФ террористическим государством.

«Логика простая — если у нас есть оружие, которое обеспечит абсолютную победу, странно его не использовать. Зачем мы его тогда производили?» — заявил он.

Угрозы применения ядерного оружия ранее неоднократно звучали и от самого российского диктатора Владимира Путина.