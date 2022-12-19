«Нужно быть осторожным». Данилов предостерег Залужного насчет его будущего 19 декабря, 11:12 Алексей Данилов заявил, что на Залужном лежит большая ответственность (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов предостерег главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного по поводу людей, которые захотят в будущем воспользоваться его популярностью и статусом.

Об этом он сказал в интервью политическому обозревателю Украинской правды Роману Кравцу.

Отвечая на вопрос, как бы он охарактеризовал Залужного, Данилов заявил, что сейчас тот «находится в определенном ореоле», а это «большая ответственность».

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«Надо быть очень внимательным, осторожным, и я объясню почему. Потому что с учетом того статуса, в котором он сейчас находится, количество людей, у которых будет большое желание воспользоваться этим статусом, будет расти в геометрической прогрессии. Это очень важно для Валерия Федоровича, для его будущего — чтобы он это имел в виду и понимал», — посоветовал секретарь СНБО.