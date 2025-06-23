На фоне информации об объявлении подозрения. Чернышов прибыл в НАБУ, чтобы «разобраться в ситуации»

Вице-премьер-министр — министр национального единства Алексей Чернышов прибыл в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), чтобы «разобраться в ситуации». Об этом он написал в понедельник, 23 июня, в Facebook.

«Было много слухов относительно возможных процессуальных действий в отношении меня, поэтому лично прибыл в Национальное антикоррупционное бюро Украины, чтобы разобраться в ситуации», — заявил вице-премьер.

Он подчеркнул, что уважает работу всех правоохранительных органов и «готов к взаимодействию».

«И правда должна одержать верх», — написал Чернышов.

11 июня вице-премьер начал поездку в Чешскую Республику, а затем в Вене провел встречи с представителями Федерального агентства по вопросам приема и поддержки, дипломатами из Министерства европейских и международных дел Австрии, а также с инициативой Train of Hope.

13 июня Национальное антикоррупционное бюро Украины совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой заявили о разоблачении масштабной коррупционной схемы в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры, к которой были причастны высокопоставленные чиновники.

О подозрении в злоупотреблении служебным положением, получении и предоставлении неправомерной выгоды в особо крупном размере сообщили нескольким чиновникам, среди которых — бывший государственный секретарь Министерства развития общин и территорий, нынешний член правления НАК Нафтогаз Украины и бывший советник министра.

СМИ сообщали, что речь шла о людях, которые имели связи с министром Алексеем Чернышевым.

16 июня народный депутат Алексей Гончаренко заявил в своем Telegram-канале, что, по его информации, НАБУ готовит подозрение министру.

17 июня Чернышов в формате видеосвязи открыл форум Human capital dimension at the URC 2025. Focusing on Return and Recovery, который проходил в Киеве.



18 июня Чернышов встретился с генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсе, а на следующий день — провел ряд встреч с представителями этой организации в рамках продолжения визита в страны ЕС.

19 июня в Министерстве национального единства сообщили, что Чернышов находится в плановой командировке в странах ЕС.

20 июня премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что подписал командировку для Алексея Чернышева до конца недели.

В тот же день во время общения с журналистами президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Чернышов находится в командировке и вернется в Украину после ее окончания.

21 июня Украинская правда сообщила, что семья Чернышова выехала из Украины. По данным источников издания, 19 июня выехал сын Чернышова, а 20 июня — его жена.

22 июня политик заявил, что вернулся в Украину после командировки.