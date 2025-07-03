Чернышов задекларировал более 2 млн грн расходов на адвокатов по делу о незаконном отчуждении земли

Алексей Чернышов в суде на слушании об избрании ему меры пресечения (Фото: facebook.com/oleksiy.chernyshov)

Эта информация обнародована в его сообщении о существенных изменениях в имущественном состоянии, датированном 22 июня 2025 года, передает «Интерфакс-Украина».

Отмечается, что в тот же день чиновник сообщил о своем возвращении из командировки за границу и заявил о намерении разобраться с информационной кампанией, которую он считает направленной на его дискредитацию.

Ранее сообщалось, что 23 июня 2025 года вице-премьер-министру и министру национального единства Алексею Чернышеву объявили о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере. Он стал шестым подозреваемым по делу о коррупционной сделке в строительной сфере. Речь идет о его деятельности на посту министра развития общин и территорий (март 2020 — ноябрь 2022 год).

По данным следствия, Чернышов помог одному из застройщиков получить участок для строительства жилого комплекса в Киеве. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 УК Украины, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

27 июня суд избрал Чернышеву меру пресечения в виде залога в 120 млн грн. Министр назвал эту сумму «огромным вызовом».

2 июля 2025 года на счет Высшего антикоррупционного суда поступили 120 млн грн залога за Чернышова.

По данным журналистов залог внесли: