ВАКС рассматривает ходатайство об отстранении Чернышова от должности

Вице-премьер-министр Украины Алексей Чернышов в зале суда, 27 июня 2025 года (Фото: Суспільне Новини / Дарья Нематиан Золбин)

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) во вторник, 1 июля, начал рассмотрение ходатайства об отстранении вице-премьер-министра — министра национального единства Алексея Чернышова . Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина .

Как отмечает агентство, судья начал судебное заседание в 16:30, Чернышов находится в зале суда.

Ранее 1 июля отмечалось, что Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе меру пресечения для бывшего советника вице-премьера — Максима Горбатюка.

Реклама

30 июня нардеп от фракции Голос Ярослав Железняк также предположил, что министра по национальному единству Алексея Чернышова уволят. Также могут ликвидировать Министерство единства, которое сейчас возглавляет Чернышов.

Дело Алексея Чернышева — что известно

23 июня Чернышеву объявили о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере. Он стал шестым подозреваемым по делу о коррупционной сделке в строительной сфере. Речь идет о его деятельности на посту министра развития общин и территорий (март 2020 — ноябрь 2022 год).

По данным следствия, Чернышов помог одному из застройщиков получить участок для строительства жилого комплекса в Киеве. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 УК Украины, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

27 июня суд избрал Чернышеву меру пресечения в виде залога в 120 млн грн. Министр назвал эту сумму «огромным вызовом».