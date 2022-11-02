В Раде зарегистрировали заявление министра Чернышова об отставке. Он может возглавить Нафтогаз

2 ноября, 18:05
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Алексей Чернышов (Фото:НВ/Александр Медведев)

Алексей Чернышов (Фото:НВ/Александр Медведев)

В Верховной Раде зарегистрировали заявление министра развития общин и территорий Алексея Чернышова об отставке.

Об этом сообщил представитель Кабинета министров в парламенте Тарас Мельничук в Telegram-канале в среду, 2 ноября. Сам министр пока не комментировал эту информацию.

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Три источника НВ в окружении президента Владимира Зеленского ранее заявили, что Алексей Чернышов получит место руководителя нефтегазовой компании после увольнения Юрия Витренко. По словам собеседников НВ, Рада утвердит увольнение Чернышова в ближайшее время.

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Ранее народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что Верховная Рада в ближайшее время может ликвидировать Минрегион, объединив его с Мининфраструктуры. Алексей Чернышов возглавил Министерство развития общин и территорий в марте 2020 года, до этого он несколько месяцев (октябрь 2019-го — март 2020-го) возглавлял Киевскую ОГА.

1 ноября Кабмин уволил Юрия Витренко с поста главы НАК Нафтогаз Украины.

https://www.youtube.com/embed/7gmWbKa2a-s
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Верховная Рада НАК Нафтогаз Украины Минрегион Увольнение Алексей Чернышов

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