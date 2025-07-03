Дело Алексея Чернышова: СМИ опубликовали письмо Шмыгаля с объяснением, почему министра нельзя отстранить от работы

Премьер-министр Денис Шмыгаль написал письмо на имя адвокатавице-премьер-министра и министранационального единства Алексея Чернышева , в котором объяснил, почему того не стоит отстранять от должности на время расследования.

Фотокопии письма от премьера адвокату Александру Тананакину 3 июля опубликовала Украинская правда.

По информации издания, это письмо адвокаты министра использовали в суде как аргумент против отстранения Чернышова.

В письме на имя Александра Тананакина говорится, что это ответ на запрос защиты.

«В случае отсутствия вице-премьер-министра — министра национального единства Украины Чернышова А.Н. его полномочия осуществляются вице-премьер-министром по вопросам инноваций, развития образования, науки и технологий — министром цифровой трансформации Федоровым Н.А. Для осуществления полномочий вице-премьер-министра — министра национального единства Украины Чернышова А.М. как руководителя Министерства национального единства. (…) Министр определяет распределение полномочий министра между заместителями министра, которые они осуществляют в случае его отсутствия», — написал премьер в письме.

При этом Шмыгаль отмечает, что «ни Конституция Украины, ни упомянутые законы не определяют возможности передачи другому члену правительства соответствующих полномочий министра как члена правительства (внесение на рассмотрение Кабмина программных документов, принятие решений на заседаниях правительства через голосование и т. д. )».

Кроме того, премьер отметил — согласно законодательству, «члены Кабинета министров несут личную ответственность за состояние дел в порученных им сферах государственного управления», а также «исключительно член правительства имеет право участвовать в голосовании при принятии решений Кабинетом министров».

«В связи с этим считаем, что отстранение от должности Чернышова А.Н. негативно повлияет на работу правительства в целом и Министерства национального единства в частности», — именно так подытожил свой ответ адвокату Шмыгаль.

Фото: Украинская правда

Ранее, 1 июля ВАКС начал рассмотрение ходатайства об отстранении Алексея Чернышева. На следующий день Общественное сообщило, что суд принял решение не отстранять его от должности.

Дело Алексея Чернышева — что известно

23 июня Алексею Чернышеву объявили о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере.

Он стал шестым подозреваемым по делу о коррупционной сделке в строительной сфере. Речь идет о его деятельности в должности министра развития общин и территорий (март 2020 — ноябрь 2022 год).

По данным следствия, Чернышов помог одному из застройщиков получить участок для строительства жилого комплекса в Киеве. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 УК Украины, ему грозит до 12 лет. 368 УК Украины, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

27 июня суд избрал Чернышеву меру пресечения в виде залога в 120 млн грн. Сам министр назвал эту сумму «огромным вызовом».

2 июля представители проекта расследований Схемы заявили, что заЧернышова внесли залог — причем частями в разные дни.

По данным журналистов, залог внесли: