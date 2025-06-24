Об этом сообщили источники NV в правоохранительных органах.

По их данным, Специализированная антикоррупционная прокуратура будет просить меру пресечения в виде залога — без содержания под стражей.

23 июня Чернышову объявили о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере для себя и третьих лиц.

Чернышов стал шестым подозреваемым по делу о масштабной коррупционной сделке в строительной сфере с участием топ-чиновников государства.

По данным следствия, в Киеве один из застройщиков организовал схему незаконного получения земельного участка для строительства жилого комплекса.

Для реализации плана он обратился к тогдашнему министру развития общин и территорий Чернышову. В сговоре с госсекретарем министерства, советником министра и директором государственного предприятия были созданы условия для передачи участка этому госпредприятию.

Как сообщили в НАБУ, по условиям договоров застройщик должен был передать государству часть квартир в будущем жилом комплексе — в соответствии со стоимостью выделенного земельного участка. Чтобы уменьшить это количество, стоимость земли и зданий на ней специально занизили почти в пять раз.

В результате оценочная стоимость оказалась более чем на 1 миллиард гривен меньше рыночной. Именно на такую сумму государство могло не получить жилья, если бы договоры были выполнены. Впрочем реализации схемы помешали — на участок наложили арест по представлению НАБУ и САП.

По данным следствия, за успешную реализацию сделки с землей застройщик «отблагодарил» министра и его доверенных лиц существенными скидками на квартиры в уже построенных жилых комплексах.

Благодаря этим скидкам, стоимость квадратного метра для чиновников составляла всего от 1 до 8 тысяч гривен, тогда как минимальная рыночная цена таких квартир — около 30 тысяч гривен за «квадрат». В результате министр получил неправомерную выгоду на более 14,5 миллиона гривен.

По представлению НАБУ и САП, большинство таких квартир было арестовано.

Чернышов уже отреагировал на объявление подозрения и заявил, что «благодарен за корректное и уважительное отношение».