«Приходится искать выходы из ситуации». Чернышов ответил, почему часть залога за него внесли некоторые компании

3 июля, 16:01
Министр национального единства Алексей Чернышов (Фото: Суспільне новини / Telegram)

Вице-премьер-министр — министр национального единства Украины Алексей Чернышов в четверг, 3 июля, заявил, что был готов внести залог за себя самостоятельно, однако из-за заблокированных счетов не мог это сделать.

Об этом он сказал в комментарии Суспільному.

На вопрос о компаниях, которые внесли за него часть залога, он ответил, что из-за блокировки счетов «приходится искать выходы из ситуации».

Также издание добавило, что заседание Высшего антикоррупционного суда (ВАКС), где должны были рассматривать апелляцию на меру пресечения Чернышеву, перенесли из-за «загруженности членов коллегии судей».

Ранее 3 июля СМИ написали, что Чернышов задекларировал расходы на адвокатские услуги в размере 2,19 млн грн.

23 июня Чернышеву объявили о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере. Он стал шестым подозреваемым по делу о коррупционной сделке в строительной сфере. Речь идет о его деятельности в должности министра развития общин и территорий (март 2020 — ноябрь 2022 год).

По данным следствия, Чернышов помог одному из застройщиков получить участок для строительства жилого комплекса в Киеве. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 УК Украины, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

27 июня суд избрал Чернышеву меру пресечения в виде залога в 120 млн грн. Министр назвал эту сумму «огромным вызовом».

2 июля 2025 года на счет Высшего антикоррупционного суда поступили 120 млн грн залога за Чернышова.

По данным журналистов, залог внесли:

  • его жена (10 миллионов гривен, а затем еще 2 668 гривен)
  • частная фирма Форавто тор, которая была создана в апреле 2025 года и продает детали для автомобилей (66 миллионов гривен)
  • менеджер группы компаний DIM Дарья Бедя, совладельцами которой являются застройщик Александр Насиковский и бизнесмен и инвестор Максим Криппа (44 миллиона гривен).
