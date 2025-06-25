Суд перенес заседание по избранию меры пресечения подозреваемому в коррупции вице-премьеру Чернышеву

Вице-премьер-министр — министр национального единства Украины Алексей Чернышов , которому объявили о подозрении в коррупции, попросил перенести судебное заседание об избрании ему меры пресечения, которое было запланировано на среду, 25 июня. Высший антикоррупционный суд назначил новое заседание на 27 июня.

14:45. Рассмотрение ходатайства прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры по применению меры пресечения в отношении министра национального единства состоится 27 июня 2025 года в 09:00, сообщил Высший антикоррупционный суд.

Реклама

Обновлено в 11:20. Судебное заседание об избрании Чернышеву меры пресечения перенесли на 12:10 26 июня, сообщило РБК-Украина.

Чернышов сообщил в Facebook, что попросил суд перенести рассмотрение из-за того, что 25 июня — плановый день заседания Кабмина и правительственного совещания, что предполагает его личное участие.

«Вчера подал ходатайство о переносе судебного заседания, которое было назначено на эту среду, 25 июня. Придерживаюсь всех процедур и надеюсь, что ходатайство будет удовлетворено, а дата и время судебного заседания будут согласованы заблаговременно со всеми сторонами дела», — написал министр.

Агентство Интерфакс-Украина пишет, что судебное заседание должно начаться в любом случае. На нем судья решит, есть ли причина для отложения заседания.

23 июня Чернышеву объявили о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере. Он стал шестым подозреваемым по делу о коррупционной сделке в строительной сфере. Речь идет о его деятельности на посту министра развития общин и территорий (март 2020 — ноябрь 2022 год).

По данным следствия, Чернышов помог одному из застройщиков получить участок для строительства жилого комплекса в Киеве. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 УК Украины, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Специализированная антикоррупционная прокуратура, по данным источников NV, будет просить для Чернышова на суде меру пресечения в виде залога — без содержания под стражей.