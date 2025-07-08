История с Чернышовым превратилась в трагифарс — нардеп

8 июля, 21:13
Чернышов в последнее время не рассматривался как претендент на кресло премьера, считает нардеп Андрей Осадчук (Фото: Олексій Чернишов / Facebook)

Автор: Власта Лазур

Алексей Чернышов остается вице-премьер-министром, министром национального единства, имея подозрение и меру пресечения, это наносит репутационный ущерб Украине, а итогом может стать расформирование министерства. Об этом в эфире Radio NV сказал народный депутат от фракции Голос Андрей Осадчук.

Он не согласен с тем, что к преследованию Чернышова правоохранителями имеет отношение глава Офиса президента Андрей Ермак, как в частности предполагало издание The Economist.

«Мне неизвестно о том, что они ссорились или как-то портили отношения. И последний год, и даже больше, наверное, с момента перехода Чернышова из Нафтогаза на эту мифическую роль Миннацеда, он, очевидно, потерял политическое влияние и политический вес. И я думаю, что последний год точно его никто не рассматривал как потенциального нового премьер-министра, потому что это не тот уже калибр политика и не то лицо, которому можно было пробовать собирать голоса в Верховной Раде. Поэтому я думаю, что это больше конспирология», — отметил политик.

В то же время уголовное преследование Чернышова могло начаться еще год назад, считает Осадчук, который является первым заместителем председателя комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

«Очевидно, что были задействованы огромные ресурсы для того, чтобы тормозить всю эту историю. И это порождает очень много вопросов относительно истинной независимости НАБУ, САП, Антикорсуда. Потому что в отношении одних, менее влиятельных, должностных лиц все происходит достаточно быстро, и это хорошо. А по Чернышову это все происходило очень долго. И, как мы видим, даже сейчас это все превратилось в некий трагифарс. Думаю, то, что господин Чернышов продолжает исполнять обязанности вице-премьер-министра, министра национального единства, имея подозрение и меру пресечения, наносит просто колоссальный репутационный ущерб Украине прежде всего, и этой власти», — сказал он.

По его мнению, еще хуже для Украины и ее реноме в мире оказалось, если бы Чернышов уехал за границу и не вернулся.

«Вероятнее всего, я думаю, это закончится приговорами, соответственно, отставкой и будет очень плохо, если это закончится ликвидацией или организационной гибелью Министерства национального единства», — резюмировал Осадчук.

Дело Чернышова — главное

23 июня вице-премьеру Алексею Чернышову объявили о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере.

Он стал шестым подозреваемым по делу о коррупционной сделке в строительной сфере. Речь идет о его деятельности на посту министра развития общин и территорий (март 2020 — ноябрь 2022 год). По данным следствия, Чернышов помог одному из застройщиков получить участок для строительства жилого комплекса в Киеве. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

27 июня суд избрал Чернышову меру пресечения в виде залога в 120 млн грн. 2 июля стало известно, что за министра внесли залог. Специализированная антикоррупционная прокуратура 8 июля обжаловала меру пресечения.

