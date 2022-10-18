Кабмин ждет перемен. На Банковой обсуждают сложную ротацию с участием двух топовых чиновников и одного топового политика 18 октября, 09:57 Эксклюзив НВ Владимир Зеленский в 2019 году назначил Алексея Чернышова (слева) главой Киевской ОГА, а позднее — министром (Фото:ОП)

НВ выяснял, направят ли Алексея Чернышова в Нафтогаз, а Елену Шуляк — на его место в Минрегионразвития?

В конце прошлой неделе близкий к Банковой политолог Владимир Фесенко, ссылаясь на собственные источники, сообщил в ФБ: вот-вот произойдут кадровые ротации в высших эшелонах власти. Ключевая замена, по его словам, — из НАК Нафтогаз Украины уберут его нынешнего главу Юрия Витренко, поставив на его место Алексея Чернышова, который сейчас руководит министерством регионального развития. В свою очередь, освободившееся кресло в правительстве, скорее всего, займет Елена Шуляк, депутат ВР и глава президентской партии Слуга народа (СН).



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«Разные источники утверждают, что фаворитом № 1 в этих соревнованиях является Елена Шуляк, с прошлого года возглавляющая партию „Слуга народа“. И, как это ни парадоксально, именно это может помешать ее назначению. Должность ответственна. И не факт, что она сама готова на такую рокировку. Ее нынешний статус выглядит более надежным», — написал Фесенко.



Если сказанное политологом верно, то Кабмин ждет самое большое изменение за время полномасштабного вторжения. До этого президент лишь единожды в ходе войны принимал более резкие кадровые решения, когда летом заменил главу СБУ, генпрокурора и министра соцполитики.

