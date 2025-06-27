«Будем искать возможности». Чернышов заявил, что 120 млн грн залога «слишком большая» сумма

Вице-премьер-министр — министр национального единства Алексей Чернышов заявил, что считает определенный судом размер залога слишком высоким, но намерен выполнить принятое решение.

Об этом он сказал журналистам после заседания суда в Киеве в пятницу, 27 июня, сообщает Интерфакс-Украина.

«Суд принял такое решение, я его, очевидно, должен выполнить. Буду рассматривать возможности. Очевидно, для меня это огромный вызов. Считаю, что размер является слишком большим, учитывая, что мои текущие счета находятся в состоянии ограничений юридически. Будем решать, будем искать возможности», — пояснил чиновник.

На вопрос об источнике средств для уплаты залога Чернышов ответил: «Начинаю над этим думать».

В то же время чиновник подчеркнул, что не планирует подавать в отставку: «Нет, в отставку я не подаю. У меня много работы».

Комментируя свои зарубежные командировки, вице-премьер отметил, что их график будет частично скорректирован, но существенных изменений не предвидится.

Ранее Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения для подозреваемого в коррупции Чернышова в виде залога в 120 млн 2668 гривен.

На Чернышева возложили обязательство не отлучаться из Украины без разрешения следователя, прокурора или суда; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по делу и свидетелями.

Дело Алексея Чернышева — что известно

23 июня Чернышеву объявили о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере. Он стал шестым подозреваемым по делу о коррупционной сделке в строительной сфере. Речь идет о его деятельности на посту министра развития общин и территорий (март 2020 — ноябрь 2022 год).

По данным следствия, Чернышов помог одному из застройщиков получить участок для строительства жилого комплекса в Киеве. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 УК Украины, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

25 июня, когда суд должен был избрать министру меру пресечения, Чернышов попросил перенести заседание из-за планового заседания правительства. ВАКС удовлетворил его ходатайство и перенес суд на 09:00 27 июня.