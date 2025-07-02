Чернышов об информации о ликвидации Министерства национального единства: Полностью отрицаю

Вице-премьер-министр — министр национального единства Украины Алексей Чернышов заявил, что информация о расформировании Министерства национального единства не соответствует действительности. Об этом он сказал журналистам в среду, 2 июля, пишет Интерфакс-Украина .

«Я полностью отрицаю эту информацию. Министерство национального единства является важным министерством в системе органов исполнительной власти, в системе правительства и государственной власти», — сказал Чернышов.

По его словам, министерство работает в обычном режиме. Оно доказало свою состоятельность за семь месяцев работы.

30 июня Украинская правда со ссылкой на собеседника в Слуге народа написала, что Министерство национального единства Украины могут ликвидировать или присоединить к другому ведомству после объявления подозрения Чернышеву. Нардеп Ярослав Железняк также не исключил это, но подчеркнул, что решение еще не принято. Он также предположил, что министра Алексея Чернышова уволят.

Чернышеву объявили о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере 23 июня. Речь идет о сделке в строительной сфере в 2020—2022 годах.

27 июня суд избрал министру меру пресечения в виде залога в 120 млн грн. 2 июля ВАКС отказался отстранить Чернышова от должности в правительстве.