Комитет Рады единогласно поддержал отставку Чернышова, министр косвенно подтвердил свой возможный переход в Нафтогаз — нардеп 3 ноября, 11:34 Чернышов может возглавить Нафтогаз после ухода с поста министра (Фото:НВ/Александр Медведев)

Комитет Верховной Рады по вопросам местного самоуправления единогласно поддержал отставку главы Минрегиона Алексея Чернышова с поста министра развития громад и территорий Украины.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram.

По его словам, перед своим уходом министр сделал для комитета отчет о проделанной работе и лично его презентовал.

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Железняк также приводит слова Чернышова, которые косвенно подтверждают его возможный переход в Нафтогаз.

Нардеп отметил, что министр мотивировал свой переход в нефтегазовую компанию энергетической безопасностью, за которую он отвечает как глава штаба.

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«И сказал, что после его увольнения КМУ может рассматривать вопрос о потенциальном назначении на должность в Нафтогаз», — добавил Железняк.

Он уточнил, что постановление об увольнении Чернышова с поста министра будет зарегистрировано в Раде и поддержано в ближайшее время.

2 ноября в Раде зарегистрировали заявление министра развития общин и территорий Алексея Чернышова об отставке.

Три источника НВ в окружении президента Владимира Зеленского заявили, что Чернышов получит место руководителя нефтегазовой компании после увольнения Юрия Витренко.

Вместе с тем, в НАПК призвали не назначать Чернышова главой Нафтогаза. Там объяснили, что такое назначение нарушает закон О предотвращении коррупции.

Кабмин, членом которого является нынешний глава Минрегиона, на протяжении длительного времени выполняет функции общего собрания Нафтогаза и набсовета компании.

Нормы закона О предотвращении коррупции прямо запрещают чиновникам и госслужащим устраиваться на работу в юридические лица, если эти компании подпадали под их контроль или надзор. Запрет действует в течение года с момента прекращения функций государства.