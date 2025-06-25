Прокуратура просит для министра Чернышева залог, а не заключение под стражу

Прокуроры будут просить назначить для вице-премьер-министра — министра национального единства Алексея Чернышова меру пресечения в виде залога, а не заключение под стражу.

Об этом в комментарии hromadske сообщил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Для Чернышева будут просить залог в размере 120 миллионов гривен. Прокурор объяснил, что подозреваемый министр вернулся в Украину и добровольно явился по вызову в детектив. К тому же Чернышов является членом правительства.

Реклама

В прокуратуре также объяснили, если бы сторона обвинения ходатайствовала об отправлении Чернышова под стражу, судья все равно мог бы назначить залог и определить его размер.

«Мы исходили из того, что он (министр Чернышев — ред.), скорее всего, ее внес бы», — сказал прокурор.

Судебное заседание об избрании Чернышову меры пресечения перенесли на 12:10 26 июня.

23 июня Чернышову объявили о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере. Он стал шестым подозреваемым по делу о коррупционной сделке в строительной сфере. Речь идет о его деятельности на посту министра развития общин и территорий (март 2020 — ноябрь 2022 год).

По данным следствия, Чернышов помог одному из застройщиков получить участок для строительства жилого комплекса в Киеве. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 УК Украины, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Специализированная антикоррупционная прокуратура, по данным источников NV, будет просить для Чернышова на суде меру пресечения в виде залога — без содержания под стражей.