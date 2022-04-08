Арестович заявил, что Бурба в Дубае. В реальности экс-начальник ГУР воюет с первых дней вторжения 8 апреля, 16:41 Цей матеріал також доступний українською Василий Бурба обнародовал свое фото из-под Киева (Фото:Украинская правда)

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович обвинил бывшего начальника Главного управления разведки Василия Бурбу в том, что тот якобы улетел в Дубай.

Война России против Украины — главные события 8 апреля

Об этом он заявил в программе Антиподы от 6 апреля.

В свою очередь Бурба это опроверг, обнародовав фото из-под Киева, где он принимал участие в боях против российских оккупантов.

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«С 24 февраля защищаю свою Родину с оружием в руках. В настоящее время в составе отдельного сводного отряда выполняю задания по назначению. И никогда бы я не писал об этом публично, если бы меня не заставили обстоятельства и ложь „разных советников“. К сожалению, есть потери в подразделении (два 200 и четыре 300)», — рассказал он в комментарии Украинской правде.

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