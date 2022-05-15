«Детонировало часа три». ВСУ нанесли удар по российскому пункту управления высокого уровня в Херсонской области — Арестович 15 мая, 06:16 Цей матеріал також доступний українською Украинские защитники уничтожили российский пункт управления (иллюстративное фото) (Фото:Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook)

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что украинские защитники в Херсонской области нанесли удар по российскому пункту управления «очень высокого уровня».

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"…Мы накрыли пункт управления очень высокого уровня — не ниже бригадного, а может быть, и выше, в Херсонской области. Почему очень высокого?.. Потому что для правобережья это очень высокий уровень. И там боекомплект часа три детонировал вокруг, битую технику везли. Короче, хорошо попали в Херсонской области", — сказал он в эфире Фейгин Live.

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В Командовании Воздушных Сил сообщали, что 14 мая украинская авиация уничтожила вражеский взводный опорный пункт, командно-наблюдательный пункт роты, десять бронированных машин и около 30 врагов.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину по состоянию на 14 мая Россия потеряла уже 27 200 человек личного состава, 1218 танков, 200 самолетов, 163 вертолета, 13 кораблей и катеров, 411 беспилотников и не только.



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