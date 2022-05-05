Провокации РФ в Приднестровье: Арестович заявил, что Украина всегда придет на помощь Молдове 5 мая, 16:11 Цей матеріал також доступний українською Алексей Арестович подчеркнул добрососедские отношения двух стран (Фото:Алексей Арестович/Facebook)

На фоне нагнетания РФ ситуации в оккупированном ею Приднестровье советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Украина всегда придет на помощь Молдове.

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Об этом он сказал интервью местному телеканалу TV8.

Представитель ОПУ подчеркнул, что, как Украина, так и Молдова страдают от агрессивной политики Кремля.

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«Хочу сказать молдавскому народу: Вы наши добрые соседи. Мы уважаем вас, мы любим вас. И мы ценим вас как соседей. Огромное вам спасибо за прием наших беженцев, за политическую позицию по поддержке. Мы находимся с вами в одинаковой ситуации, потому что у вас есть тоже незаживающая рана… Как только мы вам понадобимся, в мире или в войне, знайте — мы всегда придем к вам на помощь всеми своими силами, потому что вы наши друзья и соседи», — заверил Арестович.

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