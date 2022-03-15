«Будет страной четвертого мира»: санкции ломают хребет российской экономике — Арестович 15 марта, 16:09 Цей матеріал також доступний українською Алексей Аресточич уверен, что после всех санкций РФ «уже не поднимется» (Фото:Constantine Romanchuk/Facebook)

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович уверен, что санкции стран Запада, введенные в отношении кремлевского режима за агрессию против Украины, сломают в итоге экономику РФ.

Об этом он сказал во время брифинга во вторник, 15 марта.

«Они убивают экономику России, просто ломают ей хребет. Набиуллина (глава Цетробанка — ред.) уже подала в отставку. И эксперты говорят, что даже если сейчас мгновенно снять все санкции, российская экономика никогда не вернется к тому уровню, который был до войны. Слишком тяжелый удар, и они будут вылезать десятилетия из санкций. Но пока их никто не собирается снимать», — отметил Арестович.

По его словам, последствием санкционного давления для РФ станет настоящий экономический коллапс.

«Все. Это будет страна четвертого мира. Не второго, не третьего, а четвертого. И если они не успеют отсюда уйти и компенсировать нам все, что они натворили, то они уже не поднимутся», — добавил представитель ОПУ.

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