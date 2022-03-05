Через месяц-два экономику РФ ожидает «катастрофа» — Арестович

5 марта, 16:53
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По словам Алексея Арестовича, пока экономика РФ «едет по инерции» (Фото:Алексей Арестович/Facebook)

По словам Алексея Арестовича, пока экономика РФ «едет по инерции» (Фото:Алексей Арестович/Facebook)

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что из-за западных санкций, введенных против РФ за вторжение в Украину, уже в ближайшие месяцы российскую экономику ждет «катастрофа».

Об этом он сказал в субботу, 5 марта, в эфире телемарафона.

«По оценкам западных специалистов и ведущих экономистов мира, через месяц-два российская экономика испытает катастрофу. Это будет просто катастрофа. Сейчас российская экономика по инерции едет определенное время, но потом будет катастрофа», — подчеркнул представитель ОПУ.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Россия Российская агрессия Российская экономика Санкции против России Алексей Арестович Война России против Украины

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