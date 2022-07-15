Месть за Винницу: Арестович раскрыл подробности ответных ударов ВСУ по позициям ВС РФ

15 июля, 11:59
Целями ВСУ стали позиции противника в Херсонской и Луганской областях (Фото:Скриншот видео Pravda Gerashchenko)

Целями ВСУ стали позиции противника в Херсонской и Луганской областях (Фото:Скриншот видео Pravda Gerashchenko)

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал об ударах ВСУ по российским оккупантам, ставших ответом на теракт кремлевского режима в Виннице.

По его словам, целями для украинских военных стали позиции противника на временно оккупированных территориях Херсонской и Луганской областей.

Читайте также:
«Плачу вместе с ее близкими». Елена Зеленская рассказала, что была знакома с маленькой Лизой, погибшей в Виннице

«Дарьевка, Херсонская область. Повторное поражение скопления военной техники. Новая Маячка, Херсонская область. Уничтожена техника противника, в том числе командно-штабные машины. Кадиевка (бывший Стаханов), Луганская область. Поражение склада боеприпасов, детонация в течение двух часов после попадания. Санитарная обработка территории продолжается», — написал он у себя в Telegram-канале.

Видео дня

Согласно последним данным, жертвами российского обстрела центра Винницы крылатыми ракетами Калибр стали более 20 человек, в том числе трое детей. Кроме того, около 100 мирных жителей получили ранения.

https://www.youtube.com/watch?v=EVFmwSdL0Uc
https://www.youtube.com/watch?v=6yMWODeHwGs&t=34s
Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Луганская область Винница Херсонская область Ракетные удары Алексей Арестович Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Томас Фридман
Американский журналист
Война в Украине вступила в новую опасную фазу

Война в Украине вот-вот вступит в свою самую опасную фазу: зимняя стратегия Путина — против летней стратегии НАТО

15 июля, 11:20
Мнения
Некоторые люди чувствуют злобу, когда голодны и на это есть физиологические причины (Фото:Priscilla Du Preez/Unsplash)
Правильное питание /
Голод — это тоже эмоция и с ней можно бороться. Вы этого не знали и потому набираете вес
15 июля, 08:08
Питание
Синдром разбитого сердца является внезапной формой сердечной недостаточности (Фото:Fa Barboza/Unsplash)
Сильные эмоции /
Можно ли умереть от счастья или разбитого сердца? Да, и вот почему
14 июля, 21:00
Медицина
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X