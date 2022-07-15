Месть за Винницу: Арестович раскрыл подробности ответных ударов ВСУ по позициям ВС РФ 15 июля, 11:59 Целями ВСУ стали позиции противника в Херсонской и Луганской областях (Фото:Скриншот видео Pravda Gerashchenko)

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал об ударах ВСУ по российским оккупантам, ставших ответом на теракт кремлевского режима в Виннице.

По его словам, целями для украинских военных стали позиции противника на временно оккупированных территориях Херсонской и Луганской областей.

«Дарьевка, Херсонская область. Повторное поражение скопления военной техники. Новая Маячка, Херсонская область. Уничтожена техника противника, в том числе командно-штабные машины. Кадиевка (бывший Стаханов), Луганская область. Поражение склада боеприпасов, детонация в течение двух часов после попадания. Санитарная обработка территории продолжается», — написал он у себя в Telegram-канале.

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Согласно последним данным, жертвами российского обстрела центра Винницы крылатыми ракетами Калибр стали более 20 человек, в том числе трое детей. Кроме того, около 100 мирных жителей получили ранения.

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