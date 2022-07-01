«Ждите ответный привет, уеб*ны»: Арестович пригрозил РФ за ракетный удар по Одесской области 1 июля, 11:08 По словам Алексея Арестовича, РФ столкнется с последствиями уже в ближайшее время (Фото:ОПУ)

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович резко отреагировал на ракетный удар РФ по Одесской области, в результате которого погибли мирные жители, пригрозив военным ответом.

Об этом он написал в пятницу, 1 июля, на своей странице в Facebook.

«Три Х-22 (такие же ракеты, как и те, что попали в Кременчуге) в жилые дома и базы отдыха в Белгород-Днестровском районе Одесской области. По предварительным данным местных властей — на сейчас, 18 погибших (среди них двое детей), 30 раненых. С какими уеб*нами нам приходится воевать все-таки… Ну ждите ответный привет, уеб*ны. И долго ждать не придется», — заверил Арестович.

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В свою очередь сам глава ОПУ Андрей Ермак назвал ракетный обстрел гражданской инфраструктуры Одесской области актом терроризма.

«Страна-террорист убивает наших людей. В ответ на поражения на поле боя они воюют с мирным населением… Вместе с нашими союзниками мы должны остановить террористические акты и наказать за них», — подчеркнул он.

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