Зарплату не получает. На Банковой НВ подтвердили, что Арестович является внештатным советником Офиса президента 19 сентября, 11:27 Недавно Офис президента удалил упоминания о назначении Арестовича советником Ермака (Фото:ОП)

Офис президента Украины подтвердил НВ, что Алексей Арестович является внештатным советником ОП.

Об этом говорится в ответ на соответствующий запрос.

Согласно документу, Арестович является одним из 12-ти внештатных советников госструктуры.

При этом уточняется, что он не назначался на другие должности и не получает зарплату.

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«А. Арестович на другие должности не назначался, в трудовых отношениях с Офисом президента не находится, зарплату не получает. Оформление должностных инструкций внештатных сотрудников не предусмотрено», — добавили в ОП.

Ответ ОП на запрос НВ о должности Алексея Арестовича / Фото: НВ

19 августа журналисты Українського тижня опубликовали список штатных и внештатных советников руководства Офиса президента. Тогда Арестовича не было в этом списке. Подоляк объяснил это тем, что «Арестович действительно не является ни советником главы ОПУ, ни советником кого-либо из его заместителей».

«Он так много говорит, что мы сделали его советником всего Офиса вместе. Именно так его должность и звучит: советник Офиса Президента Украины. Кем он официально и значится согласно должностному расписанию», — отреагировал Подоляк на публикацию журналистов.

Позже в ОП удалили упоминания о том, что Алексей Арестович был назначен советником руководителя ОП Андрея Ермака. На всех же официальных каналах коммуникации ОП должность Арестовича отредактировали, заменив ее на «советник Офиса президента».



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