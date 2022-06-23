«Показывает войну на грани». В Офисе президента рассказали о функции Арестовича

23 июня, 16:42
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Советник главы ОП Алексей Арестович (Фото:president.gov.ua)

Советник главы ОП Алексей Арестович (Фото:president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что функция Алексея Арестовича — «объяснять психологию войны».

В интервью изданию Бабель, опубликованному в четверг, 23 июня, Подоляк сказал: если показывать войну такой, какая она на самом деле — «грязной — это очень быстро деморализует общество, а деморализованное общество начинает намного инертнее сопротивляться», чего Украина не может себе позволить.

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На вопрос о том, какова функция советника главы ОП Алексея Арестовича, который в начале полномасштабной войны давал ложную надежду о ее скором завершении, Подоляк ответил:

«Функция Арестовича абсолютно проста — он объясняет психологию войны. Рассказывает о том, почему война — это трудный процесс, и в то же время пытается дать надежду, что мы с этим справимся… На мой взгляд, функция Алексея состоит именно в том, чтобы эту войну показывать на грани, чтобы не было деморализации».

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Ранее KyivPride призвал уволить Алексея Арестовича после его слов о том, что он относится к представителям ЛГБТ как «людям с девиациями, то есть отклонениями от нормы поведения». Волну критики в соцсетях также вызвало заявление советника главы ОП, что «украинская культура впечатляет и восхищает», но «до тех пор, пока туда не допустили активистов».

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Офис президента Украины Михаил Подоляк Алексей Арестович Война России против Украины

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