«Если Молдова попросит»: Арестович не исключает ввод украинских войск в Приднестровье

27 апреля, 11:24
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Алексей Арестович отметил, что Румыния также может прийти на помощь Молдове (Фото:alexey.arestovich/instagram)

Алексей Арестович отметил, что Румыния также может прийти на помощь Молдове (Фото:alexey.arestovich/instagram)

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Советник главы Офиса президента Алексей Арестович допустил ввод украинских войск в оккупированный РФ Приднестровский регион Молдовы, если Кишинев обратится к Киеву с просьбой о помощи.

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Об этом он сказал в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.

По словам Арестовича, недавние провокации со взрывами в Приднестровье могут свидетельствовать о том, что РФ готовит для Молдовы «очень крупные неприятности».

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«И лучшее, что может сделать в этом случае Молдова, как мне кажется, это обратиться за помощью к Украине и Румынии… Румыны — близкий к ним народ и захотят вступиться… А Румыния — страна НАТО, страна ЕС. Здесь может быть совсем весело. Ну и надо понимать, что и для нас Молдова — ближайший сосед, судьба которого нам далеко небезразлична», — пояснил он.

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Отвечая же на вопрос, способна ли Украина взять Приднестровье под свой контроль, представитель ОПУ заявил, что это возможно, но только с разрешения Молдовы.

«Как-нибудь справились бы… Это территория суверенной Молдовы, мы не можем позволить себе даже заявлений подобного рода. Только после обращения молдавской стороны… Мы справимся, если понадобится», — добавил он.

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Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Молдова Приднестровье Алексей Арестович Война России против Украины

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