Грозит до 12 лет тюрьмы. СБУ официально сообщила о подозрении мэру Полтавы Мамаю за разглашение данных о размещении ВСУ 29 декабря, 13:12 СБУ сообщила о подозрении Мамаю в здании горсовета Полтавы (Фото:СБУ)

В четверг, 29 декабря, Служба безопасности Украины сообщила о подозрении мэру Полтавы Александру Мамаю по факту распространения данных о размещении подразделений ВСУ.

Как сообщили в пресс-службе ведомства в Telegram, он распространил данные, которые не размещались в открытом доступе ни Генштабом ВСУ, ни Минобороны, ни другими уполномоченными государственными органами.

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Открыто уголовное производство по ст. 114−2 Уголовного кодекса Украины, санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет.

Досудебное расследование проводят следователи Полтавского управления СБУ при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Ранее о том, что Мамаю сообщили о подозрении, сообщали источники НВ в правоохранительных органах.

Местное издание Полтавщина отмечало, что в сессионном зале Мамай проводил встречу со спортсменами областной федерации восточных единоборств. На выходе из зала его оцепили сотрудники СБУ и увели в его рабочий кабинет.

Дело открыто по факту разглашения Мамаем информации о формировании в Полтаве новой воинской части с указанием адреса штаба.

Сам мэр пока не прокомментировал данные о сообщении ему о подозрении.