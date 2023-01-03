«Сообщил открытую информацию». Мэр Полтавы Мамай отреагировал на подозрение за разглашение данных о размещении ВСУ и обратился к Зеленскому 3 января, 15:57 Мамай заявил, что некая группа людей стремится занять кресло мэра Полтавы (Фото:Скриншот видео Александр Мамай/Telegram)

Мэр Полтавы Александр Мамай заявил, что обнародовал открытую информацию о размещении подразделений ВСУ и обратился к президенту Владимиру Зеленскому, сказав о попытке установить диктатуру в городе.

Так он отреагировал на сообщение ему о подозрении сотрудниками СБУ 29 декабря.

В своем обращении, опубликованном в Telegram, он сказал, что «получил подозрение в том, чего не делал».

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«Это подозрение одного человека, необоснованное и политически мотивированное. А именно меня обвинили в том, что 15 декабря на пресс-конференции я сказал информацию, связанную с обеспечением военнослужащих. Отмечаю: это не засекреченная информация, она открыта. Учитывая, что депутаты к тому времени игнорировали уже третью подряд сессию, я тогда обращался и к депутатам, чтобы они пришли и проголосовали за те решения, которые касаются жизнеобеспечения и обороноспособности нашего государства», — пояснил он.

Мамай добавил, что за время войны с Россией с подобными просьбами обращались сотни чиновников и госслужащих разного уровня по всей Украине, в том числе и глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин. Мэр Полтавы привел в пример его публикацию о местоположении зенитно-ракетного полка воздушного командования Восток 25 декабря.

«Год за мной охотятся. Если точнее, на мой пост. Я сейчас чувствую то, что 24 февраля ощущала вся страна, когда происходит вторжение в конституционные права граждан, и дерзкое нарушение права на выбор полтавчан. Это попытка установить диктатуру», — подчеркнул Мамай.

Он напомнил, что 15 декабря сообщил «абсолютно открытую информацию». Ее якобы готовили в ОВА и видели много сотрудников. Данные также зашли открытым письмом.

«Если будет принято решение по мне — это создаст прецедент по отстранению законно избранного городского головы от должности. После этого решение Конституция и право людей по выбору будут растоптаны. Поэтому я оставляю за собой право бороться за выбор полтавчан, защищать европейские ценности, бороться за справедливость и обращаться во все международные инстанции, чтобы не допустить давления на суд и судей в Украине», — резюмировал он.

29 декабря Служба безопасности Украины сообщила о подозрении мэру Полтавы Александру Мамаю по факту распространения данных о размещении подразделений ВСУ. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Местное издание Полтавщина отмечает, что 3 января должно было состояться заседание Октябрьского райсуда Полтавы по избранию Мамаю меры пресечения.

Следствие просит избрать ему меру пресечения в виде содержание под стражей и отстранить мэра от исполнения обязанностей сроком на два месяца. Но из-за самоотводов судей заседание не состоялось и процесс затягивается.