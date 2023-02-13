Бывшему первому заместителю главы Минздрава сообщили о подозрении по делу о незаконной регистрации препаратов 13 февраля, 10:49 Александра Комариду подозревают в незаконной регистрации препаратов недоказанной эффективности (Фото:СБУ)

Бывшему первому заместителю министра здравоохранения, уволенному на прошлой неделе, сообщили о подозрении в незаконной регистрации препаратов. В СБУ не называют имя чиновника, но речь идет об Александре Комариде.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, ему сообщили о подозрении по ст. 321−2 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленного порядка доклинического изучения, клинических испытаний и государственной регистрации лекарственных средств).

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Решается вопрос об избрании меры пресечения.

По данным следствия, экс-чиновник способствовал незаконной регистрации иностранных лекарственных средств недоказанного качества.

Удалось установить, что он принял неправомерное решение о государственной регистрации по упрощенной процедуре зарубежного препарата, который фактически является биологически активной добавкой и нуждается в дополнительных исследованиях.

Этот БАД не мог быть зарегистрирован как лекарственное средство, тем более в «ускоренном» режиме.

Продолжается досудебное расследование по установлению всех обстоятельств преступления и круга причастных к нему лиц.

Комарида был назначен на должность в Минздраве в июне 2021 года. Кабмин уволили его 8 февраля.