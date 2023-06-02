Шмыгаля просят уволить министра культуры Ткаченко. Петиция набрала более 25 тысяч голосов

2 июня, 11:20
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Александр Ткаченко (Фото:Наталья Кравчук/NV)

Александр Ткаченко (Фото:Наталья Кравчук/NV)

Петиция на сайте Кабинета министров с призывом инициировать увольнение министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко набрала необходимые 25 тысяч голосов.

Ее зарегистрировали 7 марта. По состоянию на утро пятницы, 2 июня, петицию подписали уже более 25 200 человек.

Автор Юрий Шиян просит премьер-министра Дениса Шмыгаля дать представление в Верховную Раду об увольнении Ткаченко в связи «с ненадлежащим исполнением [им] должностных обязанностей». По его мнению, министр «вызвал стагнацию в культурной сфере».

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«Несоблюдением слова, публично осквернил память всех погибших Героев Украины и проявил крайнее пренебрежение к ним, к бойцам, к тем, кто сейчас отдает свою жизнь. Народ возмущен политикой господина Ткаченко», — говорится в тексте.

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В 2021 году Ткаченко писал заявление об отставке с должности на фоне решения Кабмина об отделении Госкино от МКИП. Тогда в парламенте его просили не уходить и заявление сначала не зарегистрировали. В итоге Ткаченко передумал и остался главой МКИП.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Александр Ткаченко Денис Шмыгаль Петиция

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