«Действовал синхронно с Деркачем». Дубинский должен получить приговор не только за подделку документов, но и за работу в интересах врага — политолог 10 августа, 19:42 Александр Дубинский (в центре) в суде, который избирает ему меру пресечения, 10 августа 2023 года (Фото:Суспільне / Лиля Гончарук)

Политолог Алексей Кошель в интервью Radio NV отметил, что нардеп Александр Дубинский, исключенный из фракции Слуги народа должен получить приговор не только за подделку документов, по которым он выезжал из Украины, но и за работу в интересах врага.

«Относительно депутата Дубинского хочу напомнить, что это достаточно одиозный депутат. И в свое время на него были наложены санкции Соединенных Штатов Америки за вмешательство в американские выборы. В своей подрывной работе он действовал синхронно с депутатом Деркачем. Служба безопасности Украины должна была бы тщательно отнестись к этой истории. И мне бы очень хотелось, чтобы все же судебный приговор Дубинский получил не только за подделку документов, а за более серьезные вещи — за подрыв национальной безопасности, за работу в интересах врага», — сказал Кошель в эфире Radio NV.

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По словам политолога, важны не сроки заключения, к которым должны приговорить Дубинского, а чтобы была доказана его вина в этих тяжких преступлениях.

3 августа правоохранители провели обыски у Дубинского из-за возможной подделки им документов для выезда за границу. Ранее его исключили из фракции Слуга народа из-за американских санкций.

7 августа Дубинский прибыл на повторный допрос в Госбюро расследований по делу о подделке документов для выезда за границу. Первый допрос состоялся 4 августа.

По сообщению Офиса генпрокурора, во время войны нардеп получил разрешение на выезд из Украины под предлогом сопровождения отца на лечение.

Однако, утверждают правоохранители, он не сопровождал отца — тот самостоятельно выехал, а затем вернулся в Украину гораздо раньше, чем депутат.

8 августа Дубинскому объявили подозрение.

10 августа нардепу Александру Дубинскому назначили меру пресечения в виде личного обязательства на два месяца.

Дубинский должен:

по требованию прибывать к следственному прокурору и следственному судье,

носить электронный браслет,

сдать загранпаспорт,

не выезжать за пределы Киевской области без разрешения следственного прокурора и суда,

не общаться со свидетелями по делу.

В марте 2021 года Дубинского исключили из партии Слуга народа «за нарушение устава и неповиновение руководящим органам партии».

11 января 2021 года Дубинский, экс-нардеп Александр Онищенко и еще пять соратников народного депутата Андрея Деркача попали в санкционный список Минфина США. Американские власти объяснили, что все они были частью российской сети внешнего влияния.

Сам Деркач находится в санкционном списке с 2020 года. В разгар президентской гонки в США он обнародовал записи, на которых, как утверждалось, якобы зафиксированы переговоры пятого президента Украины Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, а также с главой Кремля Владимиром Путиным.

Дубинский был одним из инициаторов создания в связи с этим временной следственной комиссии Верховной Рады. Кроме того, во время его совместной пресс-конференции с Деркачем обсуждалась необходимость расследования «коррупции Джо Байдена».

