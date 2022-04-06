«Или сотрудничаешь, или идешь в подвал». Мэр Скадовска уехал из города из-за постоянных угроз со стороны оккупантов
Александр Яковлев (Фото:Олександр Яковлєв/Facebook)
Мэр Скадовска Александр Яковлев заявил, что он уехал из города из-за постоянных угроз со стороны российских оккупантов.
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«Учитывая постоянные угрозы и „предложения“ к сотрудничеству со стороны оккупантов, я был вынужден уехать из города», — написал он.
По его словам, для многих было бы спокойнее, если бы он оставался в городе, но ему «сказали однозначно или сотрудничаешь, или идешь в подвал».
«Однозначно, толку от мэра в камере немного», — написал Яковлев.
Мэр заявил, что сегодня он находится в безопасном городе, в постоянной связи с заместителями, исполком продолжает работать в дистанционном режиме.
«Работа в городе и общине отлажена, все пока без существенных изменений. Планируем выплаты работникам бюджетной и коммунальной сфер за первую половину апреля», — написал он.
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