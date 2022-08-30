В Раде появились два новых нардепа

30 августа, 16:44
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Слуга народа (Фото:Слуга народа via Facebook)

Слуга народа (Фото:Слуга народа via Facebook)

В фракцию Слуга народа вошли два новых народных депутата вместо Андрея Костина и Ольги Совгири. Об этом сообщила спикер СН Юлия Палийчук в Telegram-канале во вторник, 30 августа.

Андрей Костин стал генеральным прокурором, а Ольга Совгиря — судьей КСУ. Вместо них в парламент прошли следующие по списку кандидаты в депутаты от Слуги народа.

По словам Юлии Палийчук, Александр Васюк (№ 143 в списке «слуг») — юрист и общественный деятель, который работал в команде СН на выборах, сотрудничал с международными организациями в волонтерских, образовательных и профессиональных проектах, а в последнее время работает над расширением отношений Украины и США.

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Валентина Короленко (№ 145 в избирательном списке Слуги народа) — юристка и финансистка, которая также помогала команде СН на выборах. Палийчук рассказала, что у нее три высших образования и более 14 лет госслужбы. Новые нардепы приняли присягу 30 августа.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Верховная Рада Присяга Нардепы Народные депутаты партия Слуга народа

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