Скандальный нардеп Трухин вернулся из командировки в Украину и посетил ОП — журналист 10 февраля, 15:24 Александр Трухин (Фото:пресс-служба партии Слуга народа)

Народный депутат Александр Трухин незапланированно вернулся из заграничной командировки в Киев. В пятницу, 10 февраля, он посетил Офис президента, сообщил журналист издания Украинская правда Михаил Ткач, ссылаясь на источники в ОП.

Также журналист, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, утверждает, что официальная командировка депутата должна была начаться 30 января, но он уехал из страны раньше — 22 января.

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По информации источников Ткача, нардеп также уезжал за границу 30 декабря 2022 на Новый год через пропускной пункт Краковец, а вернулся в Украину 02 января 2023 года.

Трухин является фигурантом ДТП, которое произошло 23 августа 2021 года. 1 февраля УП опубликовала интервью патрульного, первым прибывшим на место ДТП и видео с его камеры. На видео Трухин предлагал "отблагодарить» полицейского 150 тысяч, пытался покинуть место аварии и отказывался проходить тест на драгере.

Позже в ДБР опубликовали видео с камер наблюдения, судя по которым, виновником ДТП был человек в одежде красного цвета (Помощник депутата Полтавского облсовета Виктор Склема, сам Трухин был в костюме и белой рубашке).

В августе 2022 года издание Полтавщина сообщило, что Виктору Склеме, который ехал в машине Трухина и признан виновным в ДТП, был назначен штраф в размере 850 гривен .

22 декабря 2022 года Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд дело о резонансном ДТП с участием нардепа от Слуги народа Александра Трухина.

4 января суд перенес заседание по делу Трухина. Тогда адвокат заявил, что у депутата был обнаружен коронавирус.

30 января состоялось перенесенное слушание по делу нардепа, но Трухин не явился в Высший антикоррупционный суд. Адвокат политика отметил, что причина отсутствия его подзащитного уважительна — он находится за границей в командировке, связанной «с укреплением обороноспособности страны».