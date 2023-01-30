Нардеп Трухин не явился в суд. Адвокат заявил, что он занимается «укреплением обороноспособности» за границей 30 января, 18:58 Александр Трухин (Фото:Александр Трухин / Facebook)

Народный депутат Александр Трухин не явился на заседание Высшего антикоррупционного суда по делу о взятке в 150 тысяч гривен после ДТП.

Заседание суда проходило в понедельник, 30 января. Адвокат отметил, что причина отсутствия его подзащитного уважительна — он находится за границей в командировке, связанной «с укреплением обороноспособности страны». Адвокат передал в зале суда соответствующие документы, но попросил судей «по соображениям безопасности» не называть страну, в которую Трухин уехал в командировку, поскольку в зале были представители СМИ.

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Командировка продлится с 30 января по 12 февраля включительно, но выехал Трухин 27 января. Документов об оформлении командировки Трухина адвокат не предоставил, потому что их нет, но предложил принести их на следующее заседание, запланированное на 15 февраля. На том же заседании решат вопрос по уважительности причины отсутствия Трухина на заседании 30 января.

4 января суд перенес заседание по делу Трухина. Тогда адвокат заявил, что у депутата обнаружили коронавирус.

22 декабря 2022 года Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд дело о резонансном ДТП с участием нардепа от Слуги народа Александра Трухина.

Трухин является фигурантом ДТП, которое произошло 23 августа 2021 года. 1 февраля УП опубликовала интервью патрульного, который первым прибыл на место ДТП, и видео с его нательной камеры. На видео Трухин предлагал «отблагодарить» полицейского 150 тысячами, пытался покинуть место аварии и отказывался проходить тест на драгере.

Позже в ГБР опубликовали видео с камер наблюдения, судя по которым, виновником ДТП был человек в одежде красного цвета (помощник депутата Полтавского облсовета Виктор Склема, сам Трухин был в костюме и белой рубашке).

В августе 2022 года издание Полтавщина сообщило, что Виктору Склеме, который ехал в машине Трухиным и которого признали виновным в ДТП, назначили штраф в размере 850 гривен.