Нардепу Трухину сообщили о подозрении по делу о прошлогоднем ДТП 7 сентября, 18:41 Нардеп Александр Трухин после ДТП 23 августа 2021 года (Фото:скриншот видео/Українська правда/YouTube)

Исключенному из партии Слуга народа народному депутату Александру Трухину в среду, 7 сентября, сообщили о подозрении в попытке подкупа полицейских в августе 2021 года.

Как сообщает пресс-служба НАБУ в Telegram, нардеп предложил патрульным полицейским 150 тысяч без указания денежной единицы за то, чтобы ему разрешили уехать с места ДТП, которое произошло при его участии. Генпрокурор открыла соответствующее расследование 2 февраля 2022 года.

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Имя народного депутата не указано, но речь об Александре Трухине, который на видео, опубликованных Украинской правдой, несколько раз упоминал при полицейских о сумке в багажнике, в которой было «150 тысяч».

«Я на всякий случай сгружу вам 150 [тысяч], просто как бонус», — сказал депутат полицейским. А после напоминания, что все это фиксируется на камеру, добавил: «150 вот — это конфет, шоколадок, бл*ть, печенек, всего, бл*ть».

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